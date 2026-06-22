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ЧМ-2026: Сборная Германии лишилась основного защитника до конца турнира

17:04 22.06.2026 Пн
2 мин
Нико Шлоттербек не сможет помочь Бундестим в плей-офф из-за тяжелой травмы
aimg Андрей Костенко
Нико Шлоттербек (фото: instagram.com/nico.schlotterbeck)

Центральный защитник сборной Германии Нико Шлоттербек больше не сыграет на чемпионате мира по футболу-2026. Защитник дортмундской "Боруссии" получил серьезную травму и надолго выбыл из строя.

Серьезный диагноз и сроки восстановления

Шлоттербек получил травму во время матча второго тура группового этапа против Кот-д'Ивуара (2:1). Защитник получил травму еще в первом тайме матча, из-за чего тренерский штаб немцев был вынужден заменить его в перерыве.

После детального медицинского обследования у футболиста диагностировали разрыв медиальной коллатеральной связки голеностопного сустава. По предварительным прогнозам врачей, процесс реабилитации и восстановления Шлоттербека продлится около двух месяцев. Таким образом, текущий чемпионат мира за океаном для него официально завершен.

Это существенная потеря для обороны немецкой команды, ведь на ЧМ-2026 центральный защитник успел сыграть два матча, в которых даже отличился одним забитым мячом. Всего в сезоне-2025/26 защитник провел 37 матчей во всех турнирах за "Боруссию" Дортмунд и забил 5 голов.

Исторический успех Германии на ЧМ-2026

Несмотря на кадровую потерю, сборная Германии уже гарантировала себе место в плей-офф турнира. Бундестим сумел преодолеть групповой этап чемпионата мира впервые с победного для себя 2014 года.

Заключительный матч группового раунда подопечные Юлиана Нагельсманна проведут против сборной Эквадора. Встреча третьего тура состоится в четверг, 25 июня.

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