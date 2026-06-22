ЧС-2026: Збірна Німеччини втратила основного захисника до кінця турніру

Серйозний діагноз та терміни відновлення

Шлоттербек травмувався під час матчу другого туру групового етапу проти Кот-д'Івуару (2:1). Захисник зазнав ушкодження ще в першому таймі протистояння, через що тренерський штаб німців був змушений замінити його в перерві.

Після детального медичного обстеження у футболіста діагностували розрив медіальної колатеральної зв'язки гомілковостопного суглоба. За попередніми прогнозами лікарів, процес реабілітації та відновлення Шлоттербека триватиме близько двох місяців. Таким чином, поточний Мундіаль за океаном для нього офіційно завершено.

Це суттєва втрата для оборони німецької команди, адже на ЧС-2026 центрбек устиг зіграти два поєдинки, у яких навіть відзначився одним забитим м'ячем. Загалом у сезоні-2025/26 захисник провів 37 матчів у всіх турнірах за "Боруссію" Дортмунд і записав до свого активу 5 голів.

Історичний успіх Німеччини на ЧС-2026

Попри кадрову втрату, збірна Німеччини вже гарантувала собі місце в плей-офф турніру. Бундестім спромоглася подолати груповий етап чемпіонату світу вперше з переможного для себе 2014 року.

Заключний матч групового раунду підопічні Юліана Нагельсманна проведуть проти команди Еквадору. Зустріч третього туру відбудеться у четвер, 25 червня.