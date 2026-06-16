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ЧМ-2026: сборная-неудачница уволила тренера после разгрома на старте и нашла звездную замену

12:48 16.06.2026 Вт
2 мин
Эрве Ренар в экстренном порядке возглавил сборную Туниса
aimg Андрей Костенко
Эрве Ренар (фото: instagram.com/herve.renard.hr)

Сборная Туниса официально объявила о смене главного тренера уже после первого матча на чемпионате мира. На смену уволенному Сабри Лямуши команду возглавил известный французский специалист Эрве Ренар.

Первый случай в истории

Поводом для радикального шага Федерации футбола Туниса стало сокрушительное поражение команды в первом туре группового этапа от сборной Швеции со счетом 1:5. Всего под руководством Лямуши тунисцы провели пять матчей (одна победа, одна ничья и три поражения). Поражение на старте ЧМ стало последней каплей для руководства.

Отставка вошла в историю мирового футбола: это первый случай на чемпионатах мира, когда наставника уволили после первой же игры на турнире. Помимо неудовлетворительного результата, причиной увольнения источники называют серьезную напряженность в раздевалке, возникшую между тренером, федерацией и ведущими футболистами.

Новый спаситель

Новым рулевым назначен 57-летний француз Эрве Ренар. Его контракт рассчитан до завершения ЧМ-2026. Однако соглашение предусматривает начало переговоров о долгосрочном сотрудничестве сразу после завершения выступления сборной на турнире, в зависимости от выполнения конкретных спортивных целей.

Ожидается, что уже сегодня, 16 июня, Ренар прибудет в Мексику и вечером проведет первую тренировку с командой в Монтеррее.

Примечательно, что предыдущим местом работы француза была сборная Саудовской Аравии. Ренар успешно вывел аравийцев на ЧМ-2026, однако был неожиданно уволен всего за два месяца до старта турнира.

Тренерский феномен Эрве Ренара

Для французского специалиста этот чемпионат мира станет уже третьим в карьере, причем с тремя совершенно разными национальными командами:

2018 год – возглавлял сборную Марокко (два поражения и одна ничья на групповом этапе).

2022 год – тренировал Саудовскую Аравию, запомнившись сенсационной победой над будущим чемпионом – Аргентиной (2:1).

Кроме того, в 2023 году Ренар работал еще на одном ЧМ – женском. Он руководил сборной Франции, с которой дошел до четвертьфинала.

Свой следующий матч на Мундиале-2026 под руководством нового тренера сборная Туниса сыграет в воскресенье, 21 июня, против Японии.

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