ЧМ-2026: шоу Швеции, триллер Нидерландов и Японии и драма Эквадора на последней минуте (видео)

Стартовый тур группового этапа чемпионата мира по футболу-2026 подарил болельщикам три совершенно разных по сценарию, но одинаково захватывающие поединки в квартетах E и F.

О главных событиях футбольных противостояний рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляции на Megogo .

Группа F: "Сине-желтые" выходят в лидеры

Нидерланды - Япония - 2:2

Голы: ван Дейк, 51, Саммервилл, 64 - Накамура, 57, Камада, 88

Сборные Нидерландов и Японии, выступающие в группе F, выдали сверхдраматичный матч на арене "AT&T Stadium" в Арлингтоне. После сухого первого тайма карусель голов закрутилась после перерыва. "Оранье" дважды выходили вперед благодаря дебютному голу Вирджила ван Дейка на крупных турнирах и точному выстрелу Крисенсио Саммервилла. Однако неуступчивые азиаты каждый раз находили ответ. Сначала Кейто Накамура сравнял счет, а под занавес встречи Даичи Камада головой спас Японию от поражения.

Нидерланды продолжили свою уникальную серию без поражений в основное время на ЧМ, которая длится еще с 2014 года, а вот японцы впервые за три Мундиаля не смогли стартовать с победы.

Швеция - Тунис - 5:1

Голы: Аяри, 7, 90+6, Исак, 30, Дьокереш, 59, Сванберг, 84 - Рекик, 43

Сборная Швеции, которая попала на этот Мундиаль, обыграв Украину в плей-офф, сверхуверенно стартовала на турнире в мексиканском Монтеррее. Подопечные Грэма Поттера не оставили Тунису никаких шансов. Счет открыл Ясин Аяри, а затем Александер Исак удвоил преимущество. Хотя Омар Рекик забил перед перерывом и вернул интригу, второй тайм стал бенефисом "сине-желтых". Виктор Дьокереш, Маттиас Сванберг и снова Аяри, который оформил дубль, довело дело до эффектного разгрома 5:1.

Для Швеции это самая крупная победа на чемпионатах мира с далекого 1994 года, которая позволила им единолично возглавить турнирную таблицу квартета F.

Турнирная таблица группы F

Швеция - 3 очка (разница мячей - 5:1) Нидерланды - 1 (2:2) Япония - 1 (2:2) Тунис - 0 (1:5)

Расписание следующих матчей:

20 июня

Швеция - Нидерланды

21 июня

Япония - Тунис

Группа Е: Кот-д'Ивуар торжествует на последней минуте

Кот-д'Ивуар - Эквадор - 1:0

Гол: Диалло, 90

Поединок в Филадельфии на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" превратился в настоящую битву напряжения и невезения. Эквадорцы существенно превосходили оппонентов в первом тайме, однако мяч упорно не шел в ворота. Зрители увидели редкую аномалию - сразу четыре попадания в каркас ворот: ивуарийцев трижды спасали штанга и перекладина после ударов Джона Ебоа, Алана Минды и Эннера Валенсии, а затем в перекладину соперников попал ивуариец Элье Ваи.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч от 19-летнего вингера "Манчестер Юнайтед" Амада Диалло, который на 90-й минуте принес Кот-д'Ивуару сверхважные три очка.

Напомним, что в первом поединке этого квартета Германия разбила Кюрасао со счетом 7:1.

Турнирная таблица группы Е

Германия - 3 очка (разница мячей - 7:1) Кот-д'Ивуар - 3 (1:0) Эквадор - 0 (0:1) Кюрасао - 0 (1:7)

Расписание следующих матчей:

20 июня

Кот-д'Ивуар - Германия

21 июня