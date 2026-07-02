ЧМ-2026: все определившиеся пары 1/8 финала и расписание последних битв

На чемпионате мира по футболу-2026 подходят к концу поединки стартового раунда плей-офф. Уже известны 10 из 16-ти участников 1/8 финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Текущий мировой форум впервые в истории проходит с участием 48 команд. После завершения группового раунда борьбу в турнире в рамках 1/16 финала продолжили 32 лучших сборных. В сетке плей-офф полностью сформированы и известны уже пять пар будущего раунда 1/8 финала.
Календарь сформированных матчей 1/8 финала:
Обладатели последних путевок в 1/8 финала определятся в ближайшие дни. В конце недели свои встречи проведут действующие обладатели титула и другие фавориты соревнований.
Четверг, 2 июля
Пятница, 3 июля
Суббота, 4 июля
Прямая трансляция поединков в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.
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