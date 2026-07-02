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ЧС-2026: усі визначені пари 1/8 фіналу та розклад останніх битв

10:41 02.07.2026 Чт
2 хв
Вже відомі п'ять дуелей, які відкриють наступну стадію матчів на виліт
aimg Андрій Костенко
Збірна Франції впевнено вийшла до 1/8 фіналу (фото: x.com/equipedefrance)

На чемпіонаті світу з футболу-2026 добігають кінця поєдинки стартового раунду плей-офф. Вже відомі 10 із 16-ти учасників 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Хто вже вийшов до наступного раунду

Поточний світовий форум уперше в історії проходить за участі 48 команд. Після завершення групового раунду боротьбу в турнірі в рамках 1/16 фіналу продовжили 32 найкращі збірні. Наразі у сітці плей-офф повністю сформовані та відомі вже п'ять пар майбутнього раунду 1/8 фіналу.

Календар сформованих матчів 1/8 фіналу:

  • 4 липня, 22:00. Канада – Марокко
  • 5 липня, 0:00. Парагвай – Франція
  • 5 липня, 23:00. Бразилія – Норвегія
  • 6 липня, 3:00. Мексика – Англія
  • 7 липня, 3:00. США – Бельгія

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Хто застрибне в останній вагон

Володарі останніх путівок до 1/8 фіналу визначаться найближчими днями. У кінці тижня свої зустрічі проведуть чинні володарі титулу та інші фаворити змагань.

Четвер, 2 липня

  • 22:00. Іспанія – Австрія

П'ятниця, 3 липня

  • 2:00. Португалія – Хорватія
  • 6:00. Швейцарія – Алжир
  • 21:00. Австралія – Єгипет

Субота, 4 липня

  • 1:00. Аргентина – Кабо-Верде
  • 4:30. Колумбія – Гана

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Раніше ШІ назвав головних фаворитів на "золото" ЧС-2026 перед стартом плей-офф.

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