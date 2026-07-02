ЧС-2026: усі визначені пари 1/8 фіналу та розклад останніх битв

Хто вже вийшов до наступного раунду

Поточний світовий форум уперше в історії проходить за участі 48 команд. Після завершення групового раунду боротьбу в турнірі в рамках 1/16 фіналу продовжили 32 найкращі збірні. Наразі у сітці плей-офф повністю сформовані та відомі вже п'ять пар майбутнього раунду 1/8 фіналу.

Календар сформованих матчів 1/8 фіналу:

4 липня, 22:00. Канада – Марокко

5 липня, 0:00. Парагвай – Франція

5 липня, 23:00. Бразилія – Норвегія

6 липня, 3:00. Мексика – Англія

7 липня, 3:00. США – Бельгія

Хто застрибне в останній вагон

Володарі останніх путівок до 1/8 фіналу визначаться найближчими днями. У кінці тижня свої зустрічі проведуть чинні володарі титулу та інші фаворити змагань.

Четвер, 2 липня

22:00. Іспанія – Австрія

П'ятниця, 3 липня

2:00. Португалія – Хорватія

6:00. Швейцарія – Алжир

21:00. Австралія – Єгипет

Субота, 4 липня

1:00. Аргентина – Кабо-Верде

4:30. Колумбія – Гана

Де дивитися матчі

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