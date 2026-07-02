ЧС-2026: усі визначені пари 1/8 фіналу та розклад останніх битв

На чемпіонаті світу з футболу-2026 добігають кінця поєдинки стартового раунду плей-офф. Вже відомі 10 із 16-ти учасників 1/8 фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Поточний світовий форум уперше в історії проходить за участі 48 команд. Після завершення групового раунду боротьбу в турнірі в рамках 1/16 фіналу продовжили 32 найкращі збірні. Наразі у сітці плей-офф повністю сформовані та відомі вже п'ять пар майбутнього раунду 1/8 фіналу.
Календар сформованих матчів 1/8 фіналу:
Володарі останніх путівок до 1/8 фіналу визначаться найближчими днями. У кінці тижня свої зустрічі проведуть чинні володарі титулу та інші фаворити змагань.
Четвер, 2 липня
П'ятниця, 3 липня
Субота, 4 липня
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