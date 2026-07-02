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Божевільний камбек Бельгії та тріумф США в меншості: драми у плей-офф ЧС-2026 (відео)

09:27 02.07.2026 Чт
2 хв
Команди залишили за бортом турніру міцних опонентів і тепер розіграють між собою путівку до чвертьфіналу
aimg Андрій Костенко
Божевільний камбек Бельгії та тріумф США в меншості: драми у плей-офф ЧС-2026 (відео) Збірна Бельгії зробила неможливе (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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В ніч на 2 липня на чемпіонаті світу-2026 відбулися чергові матчі першого раунду плей-офф. За результатами цих протистоянь визначилися ще два учасники 1/8 фіналу, які тепер сформували нову пару в наступному етапі турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляції матчів на Megogo.

Феєричний камбек Бельгії

ЧС-2026. 1/16 фіналу

Бельгія – Сенегал – 3:2 (додатковий час)

Голи: Лукаку, 86, Тілеманс, 89, 120+5 (з пенальті) – Діарра, 25, Сарр, 51

Збірна Бельгії продемонструвала неймовірний характер у поєдинку проти Сенегалу.

Африканська команда впевнено контролювали гру і завдяки голам Абіба Діарра та Ісмаїли Сарра вела в рахунку 2:0 аж до кінця зустрічі. Проте під завісу основного часу підопічні Руді Гарсії перевернули матч за три хвилини. На 86-й Ромелу Лукаку, який вийшов на заміну, відквитав один м'яч, а на 89-й Юрі Тілеманс зрівняв рахунок – 2:2.

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Переможця протистояння визначали в екстратаймах. Усе вирішилося на 120+5-й хвилині, коли арбітр після перегляду ВАР призначив пенальті за фол проти Тілеманса. Сам постраждалий холоднокровно реалізував одинадцятиметровий, оформивши дубль та вирвавши для Бельгії путівку в 1/8 фіналу.

Зіпсований рекорд Джеко

ЧС-2026. 1/16 фіналу

США – Боснія і Герцеговина – 2:0

Голи: Балогун, 45, Тільман, 82

Вилучення: Балогун (США), 64 (пряма червона)

Цей поєдинок розпочався з історичної події: 40-річний боснійський форвард Едін Джеко став першим в історії ЧС польовим гравцем у такому віці, який зіграв у матчі плей-офф.

Рахунок на 45-й хвилині відкрив американець Фоларін Балогун, пробивши між ніг голкіперу. Для нього це третій гол на турнірі, що дозволило повторити національний рекорд Лендона Донована за результативністю на одному Мундіалі.

У другому таймі ситуація для "зірково-смугастих" ускладнилася: на 64-й хвилині автора першого голу Балогуна вилучили з поля за грубий фол після підказки ВАР. Проте підопічні Маурісіо Почеттіно в меншості змогли не лише втримати перевагу, а й подвоїти її – на 82-й хвилині Малік Тільман ідеально виконав штрафний удар.

Завдяки цьому успіху збірна США вперше з 2002 року подолала перший раунд плей-офф на чемпіонатах світу. У 1/8 фіналу американці зіграють проти збірної Бельгії.

Раніше ШІ назвав головних фаворитів на "золото" ЧС-2026 перед стартом плей-офф.

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