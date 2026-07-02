Сумасшедший камбек Бельгии и триумф США в меньшинстве: драмы в плей-офф ЧМ-2026 (видео)

В ночь на 2 июля на чемпионате мира-2026 состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф. По результатам этих противостояний определились еще два участника 1/8 финала, которые теперь сформировали новую пару в следующем этапе турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции матчей на Megogo .

Феерический камбек Бельгии

ЧМ-2026. 1/16 финала

Бельгия – Сенегал – 3:2 (дополнительное время)

Голы: Лукаку, 86, Тилеманс, 89, 120+5 (с пенальти) – Диарра, 25, Сарр, 51

Сборная Бельгии продемонстрировала невероятный характер в поединке против Сенегала.

Африканская команда уверенно контролировала игру и благодаря голам Абиба Диарра и Исмаилы Сарра вела в счете 2:0 почти до конца встречи. Однако под занавес основного времени подопечные Руди Гарсии перевернули матч за три минуты. Вышедший на замену Ромелу Лукаку отквитал один мяч на 86-й минуте, а на 89-й Юри Тилеманс сравнял счет - 2:2.

Победителя противостояния определяли в экстратаймах. Все решилось на 120+5 минуте, когда арбитр после просмотра ВАР назначил пенальти за фол против Тилеманса. Сам пострадавший хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, оформив дубль и вырвав для Бельгии путевку в 1/8 финала.

Испорченный рекорд Джеко

ЧМ-2026. 1/16 финала

США – Босния и Герцеговина – 2:0

Голы: Балогун, 45, Тильман, 82

Удаление: Балогун (США), 64 (прямая красная)

Этот поединок начался с исторического события: 40-летний боснийский форвард Эдин Джеко стал первым в истории ЧМ полевым игроком, который в таком возрасте сыграл в матче плей-офф.

Счет на 45-й минуте открыл американец Фоларин Балогун, пробив между ног голкиперу. Для него это третий гол на турнире, что позволило повторить национальный рекорд Лэндона Донована по результативности на одном Мундиале.

Во втором тайме ситуация для "звездно-полосатых" усложнилась: на 64-й минуте автора первого гола Балогуна удалили с поля за грубый фол. Однако подопечные Маурисио Почеттино в меньшинстве смогли не только удержать преимущество, но и удвоить его – на 82-й минуте Малик Тильман идеально исполнил штрафной удар.

Благодаря этому успеху сборная США впервые с 2002 года преодолела первый раунд плей-офф на чемпионатах мира. В 1/8 финала американцы сыграют против сборной Бельгии.