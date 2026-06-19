ua en ru
Пт, 19 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

ЧМ-2026: исторический разгром от Канады вернул футбол в эпоху первого Мундиаля

15:55 19.06.2026 Пт
2 мин
Канадцы разгромили Катар, установив уникальные бомбардирские рекорды
aimg Андрей Костенко
ЧМ-2026: исторический разгром от Канады вернул футбол в эпоху первого Мундиаля Сборная Канады (фото: x.com/CanadaSoccerEN)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

На чемпионате мира-2026 сборная Канады в матче второго тура группового этапа не оставила камня на камне от обороны Катара, отметившись серией исторических достижений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Читайте также: Судейский террор на ЧМ-2026: арбитры за восемь дней побили рекорды прошлых чемпионатов мира

Исторический разгром

Канада стала первой сборной в истории мировых первенств, которая не представляет ни Европу, ни Южную Америку, но сумела забить более пяти мячей в одном матче финальной части ЧМ. Ранее такая результативность была уделом исключительно признанных футбольных гигантов с этих двух континентов.

Отметим также, что победа над Катаром стала первой для Канады в финальных турнирах ЧМ. "Кленовые" в третий раз участвуют в чемпионатах мира. В двух своих первых турнирах (1986 и 2022 годы) они проиграли во всех матчах. А на текущем ЧМ уже отметились исторической ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) и первым успехом в игре с Катаром (6:0).

ЧМ-2026: исторический разгром от Канады вернул футбол в эпоху первого Мундиаля

Повторение бомбардирского рекорда

Главным героем противостояния стал нападающий Джонатан Дэвид, который оформил хет-трик в ворота катарцев. Это уникальный случай для представителей Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Дэвид стал первым футболистом своего региона за последние 96 лет, кому удалось забить три гола в одном матче чемпионата мира. Последний подобный случай фиксировали ещё на самом первом чемпионате мира в 1930 году — тогда трижды в одном поединке отличился американский нападающий Берт Патено в игре против Парагвая.

Ранее мы представили все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей на ЧМ-2026.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чемпионат мира Футбол
Новости
"Московская стабильность". Дроны уже второй день атакуют столицу РФ
"Московская стабильность". Дроны уже второй день атакуют столицу РФ
Аналитика
Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым