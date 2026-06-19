ЧС-2026: історичний розгром від Канади повернув футбол у епоху першого Мундіалю

На чемпіонаті світу-2026 збірна Канади в поєдинку другого туру групового раунду каменя на камені не залишила від оборони Катару, відзначившись серією історичних досягнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Історичний розгром

Канада стала першою збірною в історії світових першостей, яка не представляє Європу чи Південну Америку, але зуміла забити понад п'ять м'ячів в одному поєдинку фінальної частини ЧС. Раніше така результативність підкорювалася виключно визнаним футбольним гігантам із цих двох континентів.

Зазначимо також, що перемога над Катаром стала першою для Канади у фінальних турнірах ЧС. "Кленові" втретє грають на Мундіалях. У двох своїх перших турнірах (1986 та 2022 роки) вони програли у всіх матчах. А на поточному ЧС вже відзначилися історичною нічиєю з Боснією і Герцеговиною (1:1) та першим успіхом у грі з Катаром (6:0).

Повторення бомбардирського рекорду

Головним героєм протистояння став нападник Джонатан Девід, який оформив у ворота катарців хет-трик. Це унікальний випадок для представників Конфедерації футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (КОНКАКАФ).

Девід став першим футболістом свого регіону за останні 96 років, кому вдалося забити три голи в одному матчі Мундіалю. Останній подібний випадок фіксували ще на найпершому чемпіонаті світу в 1930 році – тоді тричі в одному поєдинку відзначився американський форвард Берт Патено у грі проти Парагваю.