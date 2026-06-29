Почему на самом деле Усик отказался от титулов и сколько боев проведет: детали из лагеря боксера

"Он хочет решать сам"

По словам директора команды экс-чемпиона Сергея Лапина, решение освободить пояса WBC, WBA и IBF связано исключительно с нежеланием боксера зависеть от чиновников и затягивать время на обязательные защиты. Усик планирует провести на ринге еще совсем немного времени.

"Теперь он хочет сам решить, какой будет финальная глава его карьеры, а не позволять обстоятельствам или обязательным защитам титулов делать этот выбор за него. Он планирует провести в своей карьере еще только один бой", - заявил Лапин.

Промоутер подчеркнул, что этот шаг сделан из уважения ко всему мировому боксу, чтобы не держать дивизион в заложниках.

"Он принял сознательное решение отказаться от чемпионских поясов, чтобы вдохнуть новую жизнь в супертяжелый дивизион, дать новым чемпионам возможность проявить себя и помочь двигать этот спорт вперед", - добавил директор команды.

Лапин подчеркнул, что Александр уже достиг всего возможного, трижды став абсолютным чемпионом в двух дивизионах (крузервейте и хевивейте), а также победив всю современную боксерскую элиту: Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа и звезду кикбоксинга Рико Верховена.

"Александр уже достиг почти всего, чего можно достичь в боксе. Когда он почувствует, что пришло время, он примет это решение сам. Он заслужил право решать, когда и как закрыть этот раздел", - подытожил Лапин.

Реакция боксерских организаций

Первым на решение Усика отреагировал Всемирный боксерский совет (WBC). Президент организации Маурисио Сулейман официально объявил , что новым полноценным чемпионом мира признан немец Агит Кабаел, который до этого владел титулом временного чемпиона и был обязательным претендентом.

Судьбу других вакантных поясов (IBF и WBA) определят в ближайшее время.