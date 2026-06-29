UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Чому насправді Усик відмовився від титулів та скільки боїв проведе: деталі з табору боксера

15:50 29.06.2026 Пн
2 хв
Директор команди колишнього абсолюта розкрив мотиви рішення
aimg Андрій Костенко
Олександр Усик (фото: Getty Images)

Стало відомо, чим саме керувався Олександр Усик, коли відмовився від усіх своїх чемпіонських титулів, і які плани він має на найближче майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

"Він хоче вирішувати сам"

За словами директора команди екс-чемпіона Сергія Лапіна, рішення звільнити пояси WBC, WBA та IBF пов'язане виключно з небажанням боксера залежати від чиновників та затягувати час на обов'язкові захисти. Усик планує провести на рингу ще зовсім небагато часу.

"Тепер він хоче сам вирішити, яким буде фінальний розділ його кар'єри, а не дозволити обставинам чи обов'язковим захистам титулів зробити цей вибір за нього. Він планує провести у своїй кар'єрі лише ще один бій", - заявив Лапін.

Промоутер наголосив, що цей крок зроблено з поваги до всього світового боксу, щоб не тримати дивізіон у заручниках.

"Він прийняв свідоме рішення відмовитися від чемпіонських поясів, щоб вдихнути нове життя в суперважкий дивізіон, дати новим чемпіонам можливість проявити себе і допомогти рухати цей спорт уперед", - додав директор команди.

Читайте також: Останній суперник Усика: відомо, з ким українець завершить кар'єру

Лапін підкреслив, що Олександр уже досяг усього можливого, тричі ставши абсолютним чемпіоном у двох дивізіонах (крузервейті та хевівейті), а також перемігши всю сучасну боксерську еліту: Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Даніеля Дюбуа та зірку кікбоксингу Ріко Верховена.

"Олександр уже досяг майже всього, чого можна досягти в боксі. Коли він відчує, що час настав, він ухвалить це рішення сам. Він заслужив право вирішувати, коли і як закрити цей розділ", - підсумував Лапін.

Реакція боксерських організацій

Першою на рішення Усика відреагувала Всесвітня боксерська рада (WBC). Президент організації Маурісіо Сулейман офіційно оголосив, що новим повноцінним чемпіоном світу визнано німця Агіта Кабаєла, який до цього володів титулом тимчасового чемпіона та був обов'язковим претендентом.

Долю інших вакантних поясів (IBF та WBA) визначать найближчим часом.

Раніше ми розповіли, хто забере колишні пояси Усика і що чекає на суперважку вагу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БоксОлександр Усик