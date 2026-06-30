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Бюджет урезали втрое, а клубам дали "копейки": какие скандальные цифры скрыты в отчете УПЛ ТВ

11:29 30.06.2026 Вт
2 мин
Официальный вещатель украинского футбола ликвидирует аналитические программы
aimg Андрей Костенко
Транслятор отечественной Премьер-лиги – в глубоком кризисе (фото: УПЛ)

Официальный транслятор матчей элитного отечественного дивизиона, телеканал УПЛ ТВ, оказался в глубоком финансовом кризисе и зафиксировал убытки по итогам прошлого сезона. Из-за потери крупных спонсоров в сезоне-2026/27 вещатель радикально сокращает производство телевизионного контента.

Расходы превысили доходы

Согласно аналитическим данным, которые в конце июня предоставили футбольным клубам, единый телепул убыточен. За прошлый сезон доходы УПЛ ТВ составили 210 миллионов гривен, в то время как расходы превысили 211 миллионов гривен.

Чтобы продемонстрировать финальный "плюс" в 1,5 миллиона гривен, в отчете учли 2,5 миллиона гривен остатков, которые удалось отыскать с позапрошлого сезона (2024/25).

Полным провалом завершилась международная дистрибуция медиапродукта. За показ украинского футбола за границей все клубы суммарно получили всего 1 миллион 321 тысячу гривен.

Из-за этих факторов чистая выплата каждому участнику УПЛ по итогам года составила всего 82 тысячи гривен.

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Сокращение эфира: закрытие новостей и студий

В новом сезоне бюджет УПЛ ТВ на производство собственных проектов урезают более чем в три раза - с 42,5 миллиона до 13,5 миллиона гривен.

Из-за отказа одного из ключевых беттинговых спонсоров канал вводит следующие изменения:

  • Программа новостей и аналитическое шоу "Футбол 360" полностью ликвидирована.
  • Межпрограммных продуктов в новом сезоне не будет.
  • Эфиров из студий станет гораздо меньше – транслятор переходит на работу в режиме стойки с микрофонами у кромки поля до и после игр.

Миллионные премии менеджмента

Несмотря на жесткую экономию на контенте и символические выплаты клубам, расходы на содержание административного аппарата растут.

Зарплатный фонд УПЛ ТВ (без учета комментаторов и технического персонала производства) в прошлом сезоне составил почти 22 миллиона гривен. В новом бюджете его планируют увеличить еще на 4 миллиона гривен. Кроме того, вдвое вырастет мотивационный фонд для топ-менеджеров – с 1 миллиона до 2 миллионов гривен.

Ранее мы сообщили, как выглядит полный состав УПЛ на сезон-2026/27.

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