Бюджет урізали втричі, а клубам дали "копійки": які скандальні цифри приховані у звіті УПЛ ТБ

Видатки перевищили доходи

Згідно з аналітичними даними, які наприкінці червня надали футбольним клубам, єдиний телепул є збитковим. За минулий сезон доходи УПЛ ТБ склали 210 мільйонів гривень, тоді як видатки перевищили 211 мільйонів гривень.

Аби продемонструвати фінальний "плюс" у 1,5 мільйони гривень, у звіті врахували 2,5 мільйони гривень залишків, які вдалося відшукати з позаминулого сезону (2024/25).

Повним провалом завершилася міжнародна дистрибуція медіапродукту. За показ українського футболу за кордоном усі клуби сумарно отримали лише 1 мільйон 321 тисячу гривень.

Через ці фактори чиста виплата кожному учаснику УПЛ за підсумками року склала всього 82 тисячі гривень.

Скорочення ефіру: закриття новин та студій

У новому сезоні бюджет УПЛ ТБ на виробництво власних проєктів урізають більш ніж утричі – з 42,5 мільйонів до 13,5 мільйонів гривень.

Через відмову одного з ключових беттінгових спонсорів канал запроваджує такі зміни:

Програму новин та аналітичне шоу "Футбол 360" повністю ліквідовано.

Міжпрограмних продуктів у новому сезоні не буде.

Ефірів із студій стане значно менше – транслятор переходить на роботу в режимі стійки з мікрофонами біля кромки поля до і після ігор.

Мільйонні премії менеджменту

Попри жорстку економію на контенті та символічні виплати клубам, видатки на утримання адміністративного апарату каналу зростають.

Зарплатний фонд УПЛ ТБ (без урахування коментаторів та технічного персоналу виробництва) минулого сезону склав майже 22 мільйони гривень. У новому бюджеті його планують збільшити ще на 4 мільйони гривень. Крім того, удвічі зросте мотиваційний фонд для топменеджерів – з 1 мільйона до 2 мільйонів гривень.