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Бразилия официально определились с будущим Анчелотти после вылета из ЧМ-2026

19:40 07.07.2026 Вт
2 мин
Руководство федерации решилось на радикальный шаг, чтобы остановить многолетний кризис
aimg Андрей Костенко
Карло Анчелотти (фото: instagram.com/brasil)

Громкий вылет сборной Бразилии от Норвегии на стадии 1/8 финала чемпионата мира-2026 спровоцировал серьезные тектонические сдвиги внутри команды. Худший результат пентакампеонов за последние десятилетия заставил Конфедерацию футбола Бразилии (CBF) немедленно собраться на экстренное заседание, чтобы решить судьбу главного тренера Карло Анчелотти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Footmercato.

Ставка – на стабильность

Вылет от норвежцев (1:2) стал для страны настоящей национальной трагедией, ведь бразильцы не прекращали борьбу столь рано с 1990 года. На фоне давления фанатов и экспертов, требовавших немедленных кадровых расправ, директор по футболу CBF Родриго Каэтано сделал официальное заявление.

Он пояснил, что федерация больше не собирается повторять ошибки прошлых четырех лет, прошедших под знаком постоянной чехарды и хаоса на тренерском мостике. Вместо эмоционального увольнения руководство решило поддержать 67-летнего итальянского специалиста, поскольку именно с ним связан глобальный подготовительный цикл к следующему Мундиалю-2030, а масштабная перестройка обновленного состава команды запланирована уже на сентябрь.

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Финансовый фактор и реакция тренера

Сам итальянский наставник, возглавляющий сборную с мая 2025 года, не стал отмалчиваться и оперативно отреагировал на волну критики в своих социальных сетях, чтобы прекратить какие-либо спекуляции по своему уходу.

"Сегодня боль велика, но уверенность в том, что мы строим, не меняется. Мы будем продолжать работать ради нашей национальной сборной. Всегда вместе. Всегда Бразилия!", - написал он.

Следует отметить, что сохранить должность Анчелотти помог и предусмотрительно подписанный накануне ЧМ-2026 новый четырехлетний контракт. Итальянец остается самым высокооплачиваемым тренером среди всех сборных планеты с солидной зарплатой в 10 миллионов евро в год, а его текущее соглашение с бразильской федерацией будет действовать до середины 2030 года.

Ранее мы писали, какие исторические потери понесла Португалия после поражения Испании на ЧМ-2026.

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