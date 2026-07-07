Бразилия официально определились с будущим Анчелотти после вылета из ЧМ-2026

Ставка – на стабильность

Вылет от норвежцев (1:2) стал для страны настоящей национальной трагедией, ведь бразильцы не прекращали борьбу столь рано с 1990 года. На фоне давления фанатов и экспертов, требовавших немедленных кадровых расправ, директор по футболу CBF Родриго Каэтано сделал официальное заявление.

Он пояснил, что федерация больше не собирается повторять ошибки прошлых четырех лет, прошедших под знаком постоянной чехарды и хаоса на тренерском мостике. Вместо эмоционального увольнения руководство решило поддержать 67-летнего итальянского специалиста, поскольку именно с ним связан глобальный подготовительный цикл к следующему Мундиалю-2030, а масштабная перестройка обновленного состава команды запланирована уже на сентябрь.

Финансовый фактор и реакция тренера

Сам итальянский наставник, возглавляющий сборную с мая 2025 года, не стал отмалчиваться и оперативно отреагировал на волну критики в своих социальных сетях, чтобы прекратить какие-либо спекуляции по своему уходу.

"Сегодня боль велика, но уверенность в том, что мы строим, не меняется. Мы будем продолжать работать ради нашей национальной сборной. Всегда вместе. Всегда Бразилия!", - написал он.

Следует отметить, что сохранить должность Анчелотти помог и предусмотрительно подписанный накануне ЧМ-2026 новый четырехлетний контракт. Итальянец остается самым высокооплачиваемым тренером среди всех сборных планеты с солидной зарплатой в 10 миллионов евро в год, а его текущее соглашение с бразильской федерацией будет действовать до середины 2030 года.