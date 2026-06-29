Мучительный дебют: украинка Олейникова потерпела сокрушительное фиаско на Уимблдоне-2026

40 минут без шансов: как это было

В матче первого круга Уимблдона-2026 24-летняя украинка потерпела сокрушительное поражение от представительницы США Маккартни Кесслер, не сумев взять у соперницы ни одного гейма.

Для Олейниковой (53-я в рейтинге WTA) это был лишь третий матч в карьере на травяном покрытии, и нехватка опыта на специфических кортах стала роковой.

Американка Маккартни Кесслер (57 в WTA) с первых секунд захватила полный контроль над игрой.

В первом сете Кесслер доминировала на приеме и безупречно держала свою подачу. Александра допускала ошибки и отдала партию "всуху" за рекордные 19 минут - 0:6 .

Во втором сете рисунок игры, к сожалению, не изменился. Американская теннисистка продолжила действовать безошибочно, тогда как украинка так и не смогла найти свой ритм – еще одни 0:6 .

Поединок-кошмар на лондонских кортах длился всего 40 минут . Статистика встречи оказалась безжалостной: Олейникова выполнила 1 эйс и допустила 2 двойных ошибок, однако за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.

Кесслер же обошлась без эйсов и ошибок на подаче, реализовав 6 брейков из 6 возможных. Пока Александра пока не имеет в своем активе ни одной победы на траве.

Уникальный рекорд американки

Обыграв украинку, Маккартни Кесслер не просто прошла дальше, но и вошла в историю Уимблдона. Она стала первой несеянной теннисисткой с 2003 года, одержавшей победу в основной сетке этого турнира со счетом 6:0, 6:0 (последней это делала легендарная Мэри Пирс 23 года назад).

Кроме того, это первый женский матч в Лондоне с двойной "баранкой" после памятного финала 2025 года, когда Ига Швентек так же разгромила Аманду Анисимова. Во втором раунде Уимблдона-2026 Кесслер выйдет на корт против второй ракетки мира Арины Соболенко.