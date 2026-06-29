Болісний дебют: українка Олійникова зазнала нищівного фіаско на Вімблдоні-2026

40 хвилин без шансів: як це було

У матчі першого кола Вімблдону-2026 24-річна українка зазнала нищівної поразки від представниці США Маккартні Кесслер, не зумівши взяти у суперниці жодного гейму.

Для Олійникової (53-тя в рейтингу WTA) це був лише третій матч у кар'єрі на трав'яному покритті, і брак досвіду на специфічних кортах став фатальним.

Американка Маккартні Кесслер (57-ма в WTA) з перших секунд захопила повний контроль над грою.

У першому сеті Кесслер домінувала на прийомі та бездоганно тримала власну подачу. Олександра припускалася помилок і віддала партію "всуху" за рекордні 19 хвилин - 0:6.

У другому сеті малюнок гри, на жаль, не змінився. Американська тенісистка продовжила діяти безпомилково, тоді як українка так і не змогла знайти свій ритм - ще одні 0:6.

Поєдинок-кошмар на лондонських кортах тривав загалом лише 40 хвилин. Статистика зустрічі виявилася безжальною: Олійникова виконала 1 ейс та припустилася 2 подвійних помилок, проте за весь матч не мала жодного брейк-пойнту.

Кесслер натомість обійшлася без ейсів та помилок на подачі, реалізувавши 6 брейків із 6 можливих. Наразі Олександра поки не має у своєму активі жодної перемоги на траві.

Унікальний рекорд американки

Обігравши українку, Маккартні Кесслер не просто пройшла далі, а й увійшла в історію Вімблдону. Вона стала першою несіяною тенісисткою з 2003 року, яка здобула перемогу в основній сітці цього турніру з рахунком 6:0, 6:0 (останньою це робила легендарна Мері Пірс 23 роки тому).

Крім того, це перший жіночий матч у Лондоні з подвійним "бубликом" після пам'ятного фіналу 2025 року, коли Іга Швьонтек так само розгромила Аманду Анісімову. У другому раунді Вімблдону-2026 Кесслер вийде на корт проти другої ракетки світу Аріни Соболенко.