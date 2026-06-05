Битва за выживание: как воздушная тревога и нули перечеркнули планы фаворитов на УПЛ

Воздушная тревога и тактический ход "Левого Берега"

"Александрия", чудом избежавшая прямого вылета после снятия львовского "Руха", принимала на домашней арене "Ника" столичный "Левый Берег".

Хозяева поля вышли вперед на 21-й минуте: 22-летний мавританский нападающий Папе Ндиага Яде удачно воспользовался отскоком в штрафной площадке после розыгрыша штрафного - 1:0.

Однако после перерыва тренерский штаб киевлян провел блестящую двойную ротацию.

Уже на 52-й минуте Викентий Волошин получил передачу от своего однофамильца Назара Волошина (оба вышли на замену) и техничным ударом с левого угла штрафной сравнял счет - 1:1.

На 78-й минуте игру пришлось прервать из-за воздушной тревоги, а после возобновления поединка вырвать победу никому не удалось.

Доминирование "Кудривки" без забитых мячей

В другом углу ринга "Кудривка" принимала волочиский "Агробизнес".

Хозяева полностью контролировали ход встречи, владея мячом 63% игрового времени, и нанесли 5 острых ударов по воротам соперника.

Несмотря на тотальное преимущество и серию тактических замен в конце игры, пробить защитные редуты подолян так и не удалось - 0:0.

Переходные матчи за место в УПЛ. Первые игры (5 июня):

"Александрия" - "Левый Берег" - 1:1

"Кудривка" - "Агробизнес" - 0:0

Расписание ответных матчей и контуры сезона 2026/27

Имена двух счастливчиков, которые запрыгнут в УПЛ, определятся во вторник, 9 июня:

15:30. "Левый Берег" - "Александрия"

"Левый Берег" - "Александрия" 18:00. "Агробизнес" - "Кудривка"

Напомним, что по итогам сезона 2025/26 прямую путевку в Премьер-лигу уже получили "Буковина" и "Черноморец".

Покинули элиту "СК Полтава" и "Рух" (львовяне перейдут во Вторую лигу).

Досрочным чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер", который сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.

Кроме "горняков", еврокубковую квоту от Украины закрыли "Динамо" (квалификация Лиги Европы как обладатель Кубка), а также ЛНЗ и "Полесье", которые выступят в отборе Лиги конференций.