Битва за виживання: як повітряна тривога та нулі перекреслили плани фаворитів на УПЛ

В українській Прем'єр-лізі відбулися перші перехідні матчі за право зберегти прописку в елітному дивізіоні на сезон 2026/27. Жодна з команд не зуміла забезпечити собі бодай мінімальну перевагу.
Про це повідомляє РБК-Ukraine з посиланням на офіційні протоколи матчів.
"Олександрія", яка дивом уникнула прямого вильоту після зняття львівського "Руху", приймала на домашній арені "Ніка" столичний "Лівий Берег".
Господарі поля вийшли вперед на 21-й хвилині: 22-річний мавританський нападник Папе Ндіага Яде вдало скористався відскоком у карному майданчику після розіграшу штрафного - 1:0.
Проте по перерві тренерський штаб киян провів блискучу подвійну ротацію.
Вже на 52-й хвилині Вікентій Волошин отримав передачу від свого однопрізвищника Назара Волошина (обидва вийшли на заміну) і технічним ударом з лівого кута штрафного зрівняв рахунок - 1:1.
На 78-й хвилині гру довелося перервати через повітряну тривогу, а після відновлення поєдинку вирвати перемогу нікому не вдалося.
В іншому кутку рингу «Кудрівка» приймала волочиський "Агробізнес".
Господарі повністю контролювали хід зустрічі, володіючи м'ячем 63% ігрового часу, та завдали 5 гострих ударів по воротах суперника.
Попри тотальну перевагу та серію тактичних замін наприкінці гри, пробити захисні редути подолян так і не вдалося - 0:0.
Імена двох щасливчиків, які застрибнуть в УПЛ, визначаться у вівторок, 9 червня:
Нагадаємо, що за підсумками сезону 2025/26 пряму путівку до Прем'єр-ліги вже здобули «Буковина» та «Чорноморець».
Залишили еліту "СК Полтава" та "Рух" (львів'яни перейдуть до Другої ліги).
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