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Баскетбольная Суперлига возвращает довоенный формат

10:50 10.07.2026 Пт
2 мин
Также в элитном дивизионе будет новый участник
aimg Андрей Костенко
Новый чемпионат пройдет с изменениями (фото: ФБУ)

Представители клубов отечественной баскетбольной Суперлиги провели важное заседание, на котором обсудили ключевые контуры предстоящего сезона. Впереди элиту ждет смена системы проведения матчей и возможное расширение географии турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Basket.com.ua.

Прощание с "баблами"

Главной новостью является намерение отказаться от формата так называемых "баблей" (системы, при которой команды съезжались в один определенный город и играли матчи без домашних и выездных поединков).

Вместо этого элитный дивизион планирует вернуться к классическому разъездному календарю, стабильно использовавшемуся до начала полномасштабной войны. Ожидается, что это решение официально утвердят уже в ближайшее время.

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Кроме логистики, функционеры рассмотрели потенциальное пополнение в высшем эшелоне. В состав Суперлиги в новом сезоне может войти триумфатор Высшей лиги – БК "Хмельницкий".

Реформа плей-офф

Также клубы согласовали обновленный формат решающей части сезона. Болельщиков ожидает существенное расширение серий на вылет:

  • Четвертьфиналы будут продолжаться по-прежнему до двух побед одной из команд.
  • Полуфиналы и медальные серии (матчи за "золото" и "бронзу") будут проходить в расширенном формате – до трех побед.

Напомним, что действующим чемпионом Суперлиги является БК "Днепр". Днепряне в серии за "золото" первенства-2025/26 победили столичный "Киев-Баскет" и третий год подряд триумфовали в турнире.

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