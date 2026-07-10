Баскетбольная Суперлига возвращает довоенный формат

Прощание с "баблами"

Главной новостью является намерение отказаться от формата так называемых "баблей" (системы, при которой команды съезжались в один определенный город и играли матчи без домашних и выездных поединков).

Вместо этого элитный дивизион планирует вернуться к классическому разъездному календарю, стабильно использовавшемуся до начала полномасштабной войны. Ожидается, что это решение официально утвердят уже в ближайшее время.

Кроме логистики, функционеры рассмотрели потенциальное пополнение в высшем эшелоне. В состав Суперлиги в новом сезоне может войти триумфатор Высшей лиги – БК "Хмельницкий".

Реформа плей-офф

Также клубы согласовали обновленный формат решающей части сезона. Болельщиков ожидает существенное расширение серий на вылет:

Четвертьфиналы будут продолжаться по-прежнему до двух побед одной из команд.

будут продолжаться по-прежнему до двух побед одной из команд. Полуфиналы и медальные серии (матчи за "золото" и "бронзу") будут проходить в расширенном формате – до трех побед.

Напомним, что действующим чемпионом Суперлиги является БК "Днепр". Днепряне в серии за "золото" первенства-2025/26 победили столичный "Киев-Баскет" и третий год подряд триумфовали в турнире.