Баскетбольна Суперліга повертає довоєнний формат

Прощання з "баблами"

Головною новиною є намір відмовитися від формату так званих "баблів" (системи, за якої команди з'їжджалися в одне визначене місто і грали матчі без домашніх та виїзних поєдинків).

Замість цього елітний дивізіон планує повернутися до класичного роз'їзного календаря, який стабільно використовувався до початку повномасштабної війни. Очікується, що це рішення офіційно затвердять уже найближчим часом.

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Окрім логістики, функціонери розглянули потенційне поповнення у вищому ешелоні. До складу Суперліги у новому сезоні може увійти тріумфатор Вищої ліги – БК "Хмельницький".

Реформа плей-офф

Також клуби узгодили оновлений формат вирішальної частини сезону. На вболівальників чекає суттєве розширення серій на виліт:

Чвертьфінали триватимуть, як і раніше, до двох перемог однієї з команд.

триватимуть, як і раніше, до двох перемог однієї з команд. Півфінали та медальні серії (матчі за "золото" та "бронзу") тепер проходитимуть у розширеному форматі – до трьох перемог.

Нагадаємо, що чинним чемпіоном Суперліги є БК "Дніпро". Дніпряни у серії за "золото" першості-2025/26 перемогли столичний "Київ-Баскет" та третій рік поспіль тріумфували в турнірі.