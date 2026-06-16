Багряный и золотой: в ФК "Харьков" объяснили символику новых цветов

Футбольный клуб "Харьков" официально представил концепцию своего нового визуального стиля — уникальное сочетание исторических и амбициозных мотивов.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина Даниил Вереитин с пресс-конференции ФК "Харьков".
По словам одного из руководителей клуба, обновленная палитра несет в себе глубокий патриотический и исторический подтекст. Главными маркерами новой идентичности станут два ключевых цвета:
Новая айдентика ФК "Харьков" стала началом новой эры для команды, которая первое десятилетие своей истории провела под брендом "Металлист 1925".
Официальная презентация игровой формы клуба в новых цветах состоится непосредственно перед началом футбольного сезона-2026/27.
Экипировку для харьковской команды будет создавать мировой гигант спортивной индустрии – компания Adidas.
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