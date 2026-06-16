Багряний та золотий: у ФК "Харків" пояснили символізм нових кольорів

Футбольний клуб "Харків" офіційно розкрив філософію свого нового візуального стилю – унікальне поєднання історичних та амбітних мотивів.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Украіна Данило Вереітін з пресконференції ФК "Харків".
За словами одного з керівників клубу, оновлена палітра несе в собі глибокий патріотичний та історичний підтекст. Головними маркерами нової ідентичності стануть два ключові кольори:
Нова айдентика ФК "Харків" стала початком нової ери для команди, яка перше десятиліття своєї історії провела під брендом "Металіст 1925".
Офіційна презентація ігрової форми клубу в нових кольорах відбудеться безпосередньо перед початком футбольного сезону-2026/27.
Екіпірування для харківської команди створюватиме світовий гігант спортивної індустрії – компанія Adidas.
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