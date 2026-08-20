Свалка и руины: как выглядит стадион "Шахтера" в оккупированном Донецке
Первый домашний стадион донецкого "Шахтера" фактически превратился в свалку. Арена в течение 12 лет оставалась без присмотра.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на телекомпанию "Орбита".
Руины вместо футбольного поля
В сети появились очередные подтверждения упадка спортивной инфраструктуры временно оккупированного Донецка. На видео видно, что территория легендарного стадиона "Шахтер" полностью запущена.
Футбольное поле вместо газона поросло деревьями и кустарниками выше трибун. Бетонные элементы самих трибун постепенно осыпались и разрушились под влиянием времени и отсутствия ухода.
В общей сложности территория стадиона завалена мусором, обломками конструкций и строительными отходами.
Своеобразным артефактом прошлого на территории остается информационный плакат с ценами на билеты – 15 гривен за центральные сектора и 5 гривен за места за воротами.
Историческая ценность и трагическая страница
Арену "Шахтер" открыли 5 сентября 1936 года. За свою историю она пережила четыре масштабные реконструкции и оставалась домом для "горняков" до 2004 года.
Именно на этом стадионе "Шахтер" завоевал свой первый титул чемпиона независимой Украины и дебютировал в Лиге чемпионов, победив эстонскую "Левадию" (4:1);
Позже команда перешла на РСК "Олимпийский", а впоследствии – на новую "Донбасс-Арену". Сейчас "Шахтер" проведет домашние поединки во Львове, а матчи Лиги чемпионов планирует играть в Лондоне.
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