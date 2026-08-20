Звалище та руїни: як виглядає стадіон "Шахтаря" в окупованому Донецьку

Руїни замість футбольного поля

У мережі з'явилися чергові підтвердження занепаду спортивної інфраструктури тимчасово окупованого Донецька. На відео видно, що територію легендарного стадіону "Шахтар" повністю занедбано.

Футбольне поле замість газону поросло деревами та чагарниками, вищими за трибуни. Бетонні елементи самих трибун поступово осипалися та зруйнувалися під впливом часу й відсутності догляду.

Загалом територія стадіону завалена сміттям, уламками конструкцій та будівельними відходами.

Своєрідним артефактом минулого на території залишається інформаційний плакат із цінами на квитки - 15 гривень за центральні сектори та 5 гривень за місця за воротами.

Історична цінність та трагічна сторінка

Арену "Шахтар" відкрили 5 вересня 1936-го року. За свою історію вона пережила чотири масштабні реконструкції й залишалася домівкою для "гірників" до 2004-го року.

Саме на цьому стадіоні "Шахтар" здобув свій перший титул чемпіона незалежної України та дебютував у Лізі чемпіонів, перемігши естонську "Левадію" (4:1);

Пізніше команда перейшла на РСК "Олімпійський", а згодом - на новозбудовану "Донбас-Арену". Зараз "Шахтар" проводитиме домашні поєдинки у Львові, а матчі Ліги чемпіонів планує грати у Лондоні.