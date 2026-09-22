Измена отменяется: Жадсон опроверг участие в матче в Москве

Ответ Жадсона

Представители проекта сообщили, что бразильский футболист лично заверил, что его визит в Россию невозможен.

"Он слишком уважает Украину и "Шахтер" и понимает деликатность ситуации. Несмотря на дружеские отношения с Вагнером, по приглашению Жадсон отказал", - говорится в сообщении.

Сообщение на странице Retrofootball.Ukraine

Этот комментарий иллюстрировали фотографией Жадсона с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Сам бразильский хавбек сделал репост этого сообщения в свою сторону.

Красноречивая реакция Жадсона (Скриншот - magicjadson, Instagram)

Пропагандистский матч в столице РФ

Речь идет о приглашении Жадсона принять участие в так называемом прощальном матче нападающего Вагнера Лава. Компанию Жадсону должны были составить бывший голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме и эксигровец сборной Бразилии Ренато Аугусто.

Впрочем, как видим, по крайней мере Жадсон в эту кампанию попал, несмотря на его волю.