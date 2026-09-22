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Футбол 22 вересня 2026, 18:20

Зрада скасовується: Жадсон спростував участь у матчі в Москві

Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Жадсон відмовився від поїздки в РФ (Фото: magicjadson, Instagram)
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Бразильський півзахсиник Жадсон спростував свою участь в виставковому матчі в Москві. Легенда "Шахтаря" зазначив, що надто поважає Україну та "гірників".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар Жадсона проєкту "Retrofootball.Ukraine" в Instagram.

Відповідь Жадсона

Представники проєкту повідомили, що бразильський футболіст особисто запевнив, що його візит до Росії неможливий.

"Він надто поважає Україну і "Шахтар" та розуміє делікатність ситуацію. Попри дружні відносини з Вагнером, на запрошення Жадсон відмовив", - йдеться в дописі.

Допис на сторінці Retrofootball.Ukraine

Цей коментар ілюстрували світлиною Жадсона з третім президентом України Віктором Ющенком. Сам бразильський хавбек зробив репост цього допису у свою сторіс.

Красномовна реакція Жадсона (Скріншот - magicjadson, Instagram)

Пропагандистський матч в столиці РФ

Йдеться про запрошення Жадсона взяти участь у так званому прощального матчу нападника Вагнера Лава. Компанію Жадсону мали скласти колишній голкіпер московського "Локомотива" та збірної Росії Марінато Гільєрме й ексгравець збірної Бразилії Ренато Аугусто.

Втім, як бачимо, принаймні Жадсон до цієї кампанії потрапив попри його волю.

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