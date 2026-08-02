Смели билеты за считанные часы: первый матч Зидана во Франции вызвал шальной ажиотаж

80 тысяч – менее чем за сутки

Продажа билетов на домашнюю встречу 3-го тура Лиги наций против сборной Италии началась 31 июля в 14:00 по местному времени. На следующий день пресс-служба французской команды объявила об абсолютном аншлаге: все 80 тысяч мест на арене "Стад де Франс" в Париже были реализованы в считанные часы.

Поединок против итальянцев состоится 2 октября. В то же время, официальный дебют Зидана у руля национальной команды состоится неделей ранее – 25 сентября в выездном матче против Турции.

Зидан вместо Дешама

В конце июля Зинедин Зидан подписал четырехлетнее соглашение с Федерацией футбола Франции, рассчитанное до завершения чемпионата мира 2030 года. В этой должности 54-летний специалист заменил Дидье Дешама, который возглавлял "трехцветных" в течение 14 лет и покинул сборную после мундиаля-2026.

Для Зидана это первое место работы с мая 2021, когда он покинул мадридский "Реал", вместе с которым трижды подряд становился победителем Лиги чемпионов.