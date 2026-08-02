Змели квитки за лічені години: перший матч Зідана у Франції здійняв шалений ажіотаж

80 тисяч – менш ніж за добу

Продаж квитків на домашню зустріч 3-го туру Ліги націй проти збірної Італії розпочався 31 липня о 14:00 за місцевим часом. Наступного дня прес-служба французької команди оголосила про абсолютний аншлаг: усі 80 тисяч місць на арені "Стад де Франс" у Парижі були реалізовані за лічені години.

Поєдинок проти італійців відбудеться 2 жовтня. Водночас офіційний дебют Зідана біля керма національної команди відбудеться тижнем раніше – 25 вересня у виїзному матчі проти Туреччини.

Зідан замість Дешама

Наприкінці липня Зінедін Зідан підписав чотирирічну угоду з Федерацією футболу Франції, розраховану до завершення чемпіонату світу 2030 року. На цій посаді 54-річний спеціаліст замінив Дідьє Дешама, який очолював "триколірних" протягом 14 років та залишив збірну після мундіалю-2026.

Для Зідана це перше місце роботи з травня 2021 року, коли він покинув мадридський "Реал", разом із яким тричі поспіль ставав переможцем Ліги чемпіонів.