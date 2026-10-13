Звезда "Реала" перешел в новый клуб: Ла Лига разблокировала скандальный трансфер

Защитник остался в Мадриде

Контракт "Хетафе" с 34-летним футболистом рассчитан до лета 2027 года. Переход состоялся на правах свободного агента по завершении соглашения игрока с мадридским "Реалом" в июле.

Ранее сообщалось, что Ла Лига блокировала переход из-за слишком низкой предложенной зарплаты.

Карьера и трофеи легенды "Реала"

Карвахаль провел в системе "Реала" 23 сезона: 10 лет – в молодежных командах, еще 13 – в первой команде. На взрослом уровне вместе с мадридцами он получил 27 трофеев.

В этот список входят шесть побед в Лиге чемпионов, шесть клубных чемпионатов мира, пять Суперкубков УЕФА, четыре титула чемпиона Испании, два Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.

Статистика Карвахаля в сезоне-2025/26

Прошлый сезон оказался непростым для защитника из-за травм. На клубном уровне Карвахаль провел 23 матча и отдал одну голевую передачу.

По оценке портала Transfermarkt, нынешняя трансферная стоимость испанца составляет 3,5 миллиона евро.