Зірка "Реала" перейшов до нового клуба: Ла Ліга розблокувала скандальний трансфер

Захисник залишився в Мадриді

Контракт "Хетафе" із 34-річним футболістом розрахований до літа 2027-го року. Перехід відбувся на правах вільного агента після завершення угоди гравця з мадридським "Реалом" у липні.

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга блокувала перехід через надто низьку запропоновану зарплату.

Кар’єра та трофеї легенди "Реала"

Карвахаль провів у системі "Реала" 23 сезони: 10 років - у молодіжних командах, ще 13 - у першій команді. На дорослому рівні разом із мадридцями він здобув 27 трофеїв.

До цього списку входять шість перемог у Лізі чемпіонів, шість клубних чемпіонатів світу, п’ять Суперкубків УЄФА, чотири титули чемпіона Іспанії, два Кубки Іспанії та чотири Суперкубки Іспанії.

Статистика Карвахаля в сезоні-2025/26

Минулий сезон виявився непростим для захисника через травми. На клубному рівні Карвахаль провів 23 матчі та віддав одну гольову передачу.

За оцінкою порталу Transfermarkt, нинішня трансферна вартість іспанця становить 3,5 мільйона євро.