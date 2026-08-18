Зинченко возглавил рейтинг самых дорогих украинских свободных агентов: кто еще остается без клуба

Громкие имена без работы

Лидером рейтинга самых дорогих украинских футболистов, которые находятся в статусе свободных агентов, стал Александр Зинченко. Рыночная стоимость 29-летнего универсала оценивается в 8 млн. евро. Футболист, последним клубом которого был амстердамский "Аякс", имеет более чем вдвое более высокую оценку, чем ближайший преследователь.

Вторую позицию занимает вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк, оцениваемый в 3,5 млн евро. Игрок, со скандалом покинувший житомирское "Полесье" , никак не может найти себе новую команду. Прежние слухи о трудоустройстве в Турции пока не оправдались.

В тройку самых дорогих также вошел Виктор Коваленко. Стоимость 30-летнего полузащитника составляет 700 тысяч евро. Последним клубом Коваленко был кипрский "Олимпиакос" из Никосии. Кроме того, в прошлом сезоне полузащитник выступал за "Арис" из Лимассола. Сейчас имеется информация, что экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины с опытом выступлений в Серии А может оказаться во втором дивизионе Турции.

Топ-10 самых дорогих украинских свободных агентов по версии Transfermarkt: