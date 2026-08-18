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Футбол 18 серпня 2026, 16:28

Зінченко очолив рейтинг найдорожчих українських вільних агентів: хто ще залишається без клубу

У топ-10 потрапили футболісти збірної України та екс-зірки УПЛ
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Олександр Зінченко (фото: Getty Images)
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Трансферне вікно триває, а десятки українських футболістів досі перебувають без клубів. Серед них опинилися й кілька добре відомих гравців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на рейтинг порталу Transfermarkt.

Гучні імена без роботи

Лідером рейтингу найдорожчих українських футболістів, які наразі перебувають у статусі вільних агентів, став Олександр Зінченко. Ринкова вартість 29-річного універсала оцінюється у 8 млн євро. Футболіст, останнім клубом якого був амстердамський "Аякс", має більш ніж удвічі вищу оцінку, ніж найближчий переслідувач.

Другу позицію посідає вінгер збірної України Олексій Гуцуляк, якого оцінюють у 3,5 млн євро. Гравець, що із скандалом залишив житомирське "Полісся", ніяк не може знайти собі нову команду. Попередні чутки про працевлаштування в Туреччині наразі не справдилися.

До трійки найдорожчих також увійшов Віктор Коваленко. Вартість 30-річного півзахисника становить 700 тисяч євро. Останнім клубом Коваленка був кіпрський "Олімпіакос" з Нікосії. Крім того, у минулому сезоні півзахисник виступав за "Аріс" із Лімассола. Зараз існує інформація що екс-гравець "Шахтаря" та збірної України з досвідом виступів у Серії А може опинитися у другому дивізіоні Туреччини.

Топ-10 найдорожчих українських вільних агентів за версією Transfermarkt:

  1. Олександр Зінченко (29 років) – 8 млн євро
  2. Олексій Гуцуляк (28 років) – 3,5 млн
  3. Віктор Коваленко (30 років) – 700 тис.
  4. Богдан Лєднєв (28 років) – 500 тис.
  5. Максим Ковальов (26 років) – 450 тис.
  6. Антон Боль (23 роки) – 400 тис.
  7. Денис Шостак (23 роки) – 400 тис.
  8. Максим Луньов (28 років) – 400 тис.
  9. Володимир Маханьков (28 років) – 400 тис.
  10. Андрій Кулаков (27 років) – 350 тис.

Раніше іспанська "Жирона" відкрила справу проти Циганкова через порушення умов контракту.

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