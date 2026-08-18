Зінченко очолив рейтинг найдорожчих українських вільних агентів: хто ще залишається без клубу
Трансферне вікно триває, а десятки українських футболістів досі перебувають без клубів. Серед них опинилися й кілька добре відомих гравців.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на рейтинг порталу Transfermarkt.
Гучні імена без роботи
Лідером рейтингу найдорожчих українських футболістів, які наразі перебувають у статусі вільних агентів, став Олександр Зінченко. Ринкова вартість 29-річного універсала оцінюється у 8 млн євро. Футболіст, останнім клубом якого був амстердамський "Аякс", має більш ніж удвічі вищу оцінку, ніж найближчий переслідувач.
Другу позицію посідає вінгер збірної України Олексій Гуцуляк, якого оцінюють у 3,5 млн євро. Гравець, що із скандалом залишив житомирське "Полісся", ніяк не може знайти собі нову команду. Попередні чутки про працевлаштування в Туреччині наразі не справдилися.
До трійки найдорожчих також увійшов Віктор Коваленко. Вартість 30-річного півзахисника становить 700 тисяч євро. Останнім клубом Коваленка був кіпрський "Олімпіакос" з Нікосії. Крім того, у минулому сезоні півзахисник виступав за "Аріс" із Лімассола. Зараз існує інформація що екс-гравець "Шахтаря" та збірної України з досвідом виступів у Серії А може опинитися у другому дивізіоні Туреччини.
Топ-10 найдорожчих українських вільних агентів за версією Transfermarkt:
- Олександр Зінченко (29 років) – 8 млн євро
- Олексій Гуцуляк (28 років) – 3,5 млн
- Віктор Коваленко (30 років) – 700 тис.
- Богдан Лєднєв (28 років) – 500 тис.
- Максим Ковальов (26 років) – 450 тис.
- Антон Боль (23 роки) – 400 тис.
- Денис Шостак (23 роки) – 400 тис.
- Максим Луньов (28 років) – 400 тис.
- Володимир Маханьков (28 років) – 400 тис.
- Андрій Кулаков (27 років) – 350 тис.
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