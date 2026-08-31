"Я отдал все": Месси официально поставил точку в сборной Аргентины

Прощальное обращение и причины решения

Легендарный футболист сообщил, что решил уйти из "альбиселесте" еще сразу после финала чемпионата мира-2026, где Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1). Но окончательным фактором, убедившим Лионеля обнародовать это решение, стала смерть отца.

"После всего времени, прошедшего после финала, хорошо все обдумав, я хочу сообщить всем, что ухожу из национальной сборной. Это решение причиняло и продолжает причинять мне боль, но я понимаю, что сейчас самое время. Я отдал все до последней капли, у меня больше ничего не осталось, к тому же на смену идут прекрасные ребята, которые заслуживают своего места", – написал Месси.

Карьера Месси в сборной

Месси выступал за национальную команду с 2005 года. За это время он провел 207 матчей, забил 125 голов и отдал 68 результативных передач.

Вместе со сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира-2022, дважды выиграл Кубок Америки – в 2021 и 2024 годах. Также Месси был финалистом чемпионатов мира 2014 и 2026 годов.

На своем последнем ЧМ-2026 39-летний капитан отличился 8 голами и 4 ассистами, войдя в список самых результативных бомбардиров в истории мировых первенств.

Теперь Месси будет поддерживать национальную команду с трибун, а следующим крупным турниром Аргентины должен стать Кубок Америки-2028.