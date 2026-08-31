"Я віддав усе": Мессі офіційно поставив крапку у збірній Аргентини

Прощальне звернення та причини рішення

Легендарний футболіст повідомив, що вирішив піти з "альбіселесте" ще одразу після фіналу чемпіонату світу-2026, де Аргентина в додатковий час поступилася Іспанії (0:1). Але остаточним фактором, який переконав Ліонеля оприлюднити це рішення, стала смерть його батька.

"Після всього часу, що минув після фіналу, гарно все обдумавши, я хочу повідомити всім, що йду з національної збірної. Це рішення боліло й болить у душі, але я розумію, що зараз саме час. Я віддав усе до останньої краплі, у мене більше нічого не залишилося, до того ж на зміну йдуть чудові хлопці, які заслуговують на своє місце", - написав Мессі.

Кар'єра Мессі у збірній

Мессі виступав за національну команду з 2005 року. За цей час він провів 207 матчів, забив 125 голів і віддав 68 результативних передач.

Разом зі збірною Аргентини нападник став чемпіоном світу-2022, двічі виграв Кубок Америки – у 2021 та 2024 роках. Також Мессі був фіналістом чемпіонатів світу 2014 та 2026 років.

На своєму останньому ЧС-2026 39-річний капітан відзначився 8 голами та 4 асистами, увійшовши до списку найрезультативніших бомбардирів в історії світових першостей.

Тепер Мессі підтримуватиме національну команду вже з трибун, а наступним великим турніром Аргентини має стати Кубок Америки-2028.