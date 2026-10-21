Восьмая попытка для "горняков": где и когда смотреть матч "Интер" - "Шахтер" в Лиге чемпионов

Разложи перед матчем

Обе команды одержали победы во внутренних чемпионатах, однако сделали это по-разному. Если "Шахтер" вообще без проблем одолел "Колос" , то "Интер" одержал волевую победу над "Болоньей" и потратил немало сил.

Также плюсом для "горняков" является и то, что против кузнецов Арда Туран использовал ротацию - свои минуты получили Проспер Оба, Мейреллиш и Бруниньо. В конце концов, в Милан "Шахтер" отправляется боевым составом - отсутствует фактически только Эгиналда, который до сих пор восстанавливается после травмы плеча.

"Интер" не сможет рассчитывать на своего главного бомбардира и лидера команды Лаутаро Мартинеса. Аргентинец уже имеет в своем активе 6+1 на старте сезона, так что это действительно серьезная потеря для нерадзурри. Также повреждены Павар, Стоунз и Джонс.

История встреч

"Интер" и "Шахтер" являются регулярными соперниками в еврокубках - с 2005 года команды встречались между собой семь раз в Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом, к сожалению, у "горняков" нет ни одной победы над итальянским грандом:

10.08.2005. Лига чемпионов. "Шахтер" – "Интер" – 0:2

24.08.2005. Лига чемпионов. "Интер" – "Шахтер" – 1:1

17.08.2020. Лига Европы. "Интер" – "Шахтер" – 5:0

27.10.2020. Лига чемпионов. "Шахтер" – "Интер" – 0:0

09.12.2020. Лига чемпионов. "Интер" – "Шахтер" – 0:0

28.09.2021. Лига чемпионов. "Шахтер" – "Интер" – 0:0

24.11.2021. Лига чемпионов. "Интер" – "Шахтер" – 2:0

Где и когда смотреть матч

Поединок Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером" покажет OTT-сервис MEGOGO, являющийся официальным транслятором турнира. Этот матч доступен в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Комментатором матча станет Сергей Лукьяненко. А в студии перед матчем будут работать ведущий Виталий Кравченко и эксперты Александр Головко и Вадим Скичко.