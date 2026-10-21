Восьма спроба для "гірників": де і коли дивитись матч "Інтер" - "Шахтар" в Лізі чемпіонів

Розклади перед матчем

Обидві команди здобули перемоги у внутрішніх чемпіонатах, проте зробили це по-різному. Якщо "Шахтар" загалом без проблем здолав "Колос", то "Інтер" здобув вольову перемогу над "Болоньєю" і витратив чимало сил.

Також плюсом для "гірників" є і те, що проти ковалівців Арда Туран використав ротацію - свої хвилини отримали Проспер Оба, Мейрелліш та Бруніньйо. Зрештою, в Мілан "Шахтар" вирушає бойовим складом - відсутній фактично лише Егіналду, який досі відновлюється після травми плеча.

Натомість "Інтер" не зможе розраховувати на свого головного бомбардира та лідера команди Лаутаро Мартінеса. Аргентинець вже має в своєму активі 6+1 на старті сезону, тож це дійсно серйозна втрата для нерадзуррі. Також пошкодження мають Павар, Стоунз та Джонс.

Історія зустрічей

"Інтер" та "Шахтар" є регулярними суперниками в єврокубках - з 2005-го року команди зустрічались між собою сім разів в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. При цьому, на жаль, "гірники" не мають жодної перемоги над італійським грандом:

10.08.2005. Ліга чемпіонів. "Шахтар" - "Інтер" - 0:2

24.08.2005. Ліга чемпіонів. "Інтер" - "Шахтар" - 1:1

17.08.2020. Ліга Європи. "Інтер" - "Шахтар" - 5:0

27.10.2020. Ліга чемпіонів. "Шахтар" - "Інтер" - 0:0

09.12.2020. Ліга чемпіонів. "Інтер" - "Шахтар" - 0:0

28.09.2021. Ліга чемпіонів. "Шахтар" - "Інтер" - 0:0

24.11.2021. Ліга чемпіонів. "Інтер" - "Шахтар" - 2:0

Де і коли дивитись матч

Поєдинок Ліги чемпіонів між "Інтером" та "Шахтарем" покаже OTT-сервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором турніру. Цей матч доступний у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Коментатором матчу стане Сергій Лук'яненко. А в студії перед матчем працюватимуть ведучий Віталій Кравченко та експерти Олександр Головко та Вадим Скічко.