"Выплеснет все, из-за чего страдал": бывший тренер Мудрика опасается его возвращения в АПЛ

Поддержка и предостережение от Де Дзерби

Итальянский специалист признался, что постоянно поддерживал связь с Мудриком на протяжении всего периода его отстранения из-за допингового скандала.

Де Дзерби подчеркнул, что считает Михаила игроком топ-уровня, и выразил надежду, что украинец сможет выплеснуть на поле всё то, из-за чего страдал последние два года, и полностью реализовать свой потенциал.

Впрочем, тренер с юмором добавил, что не хотел бы увидеть такой всплеск от своего бывшего подопечного в очных матчах против своей нынешней команды - "Тоттенхэма".

"Он мне как сын! Миша - отличный парень, игрок топ-класса. Надеюсь, он сможет показать всё то, из-за чего страдал последние два сезона. Но надеюсь, это будет не в матче против "Тоттенхэма", - приводит слова итальянца английское издание.

Напомним, под руководством Де Дзерби Мудрик выступал за "Шахтер" в неполном сезоне-2021/22. Вингер провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

Будущее Мудрика в "Челси"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний украинец отправляется в Гонконг, где присоединится к предсезонному сбору "Челси" под руководством Хаби Алонсо.

Тренерский штаб "синих" оценит игровую и физическую форму вингера, после чего примет решение о его будущем в команде - сохранение в составе или отправка в аренду.

Мудрик находился вне футбола с декабря 2024 из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. На днях с него сняли обвинения из-за изменений в антидопинговых правилах. Соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2031 года.