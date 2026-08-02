"Виплесне все, через що страждав": колишній тренер Мудрика остерігається його повернення в АПЛ

Підтримка та застереження від Де Дзербі

Італійський фахівець зізнався, що постійно підтримував зв'язок із Мудриком протягом усього періоду його відсторонення через допінговий скандал.

Де Дзербі наголосив, що вважає Михайла гравцем топ-рівня, та висловив сподівання, що українець зможе виплеснути на полі все те, через що страждав останні два роки, і повністю реалізувати свій потенціал.

Утім, тренер із гумором додав, що не хотів би бачити такої спалаху від колишнього підопічного в очних поєдинках проти його нинішньої команди – "Тоттенхема".

"Він мені як син! Міша – класний хлопець, гравець топ-класу. Сподіваюсь, він зможе показати все те, через що страждав останні два сезони. Але, сподіваюсь, це буде не в матчі проти "Тоттенхема", - наводить слова італійця англійське видання.

Нагадаємо, під керівництвом Де Дзербі Мудрик грав у "Шахтарі" в неповному сезоні-2021/22. Вінгер провів 19 поєдинків, відзначившись 2 голами та 9 результативними передачами.

Майбутнє Мудрика в "Челсі"

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 25-річний українець вирушає до Гонконгу, де приєднається до передсезонного збору "Челсі" під орудою Хабі Алонсо.

Тренерський штаб "синіх" оцінить ігрову та фізичну форму вінгера, після чого ухвалить рішення щодо його майбутнього в команді - збереження в складі або відправка в оренду.

Мудрик перебував поза футболом із грудня 2024 року через позитивну допінг-пробу на мельдоній. Днями з нього зняли обвинувачення через зміни в антидопінгових правилах. Угода гравця з лондонським клубом розрахована до літа 2031 року.