УЕФА нашел амбициозного соперника для Инфантино: кто бросит вызов президенту ФИФА
Почетный президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима решил побороться за пост главы ФИФА. Японский функционер намерен бросить вызов действующему президенту Джанни Инфантино и уже заручился поддержкой влиятельных союзников в европейском футболе.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Guardian.
Неевропейский кандидат от УЕФА
Европейский футбольный союз на протяжении нескольких месяцев искал конкурента для Джанни Инфантино, который возглавляет организацию с февраля 2016 года и претендует на свой четвертый срок.
В УЕФА пришли к выводу, что именно кандидат не из Европы будет иметь больше шансов заручиться поддержкой, поскольку во многих регионах существует недовольство доминированием европейского футбола.
Бывший игрок сборной Японии и член Совета ФИФА Кодзо Тасима имеет немало союзников в Европе и в прошлом месяце проводил переговоры с представителями УЕФА во время конгресса Азиатской футбольной конфедерации (АФК) в Токио.
"Для меня важно донести до футбольного мира честность, надежность и высокие моральные стандарты, которые японский футбол развивал и сохранял на протяжении многих лет. Я решил баллотироваться на пост президента ФИФА, чтобы представить эти ценности миру и внести вклад в лучшее будущее футбола", – заявил Тасима изданию Sports Nippon.
Тасима и раскол в Азии
Выдвижение Тасимы может существенно разделить голоса внутри Азиатской футбольной конфедерации, глава которой шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа публично поддержал Инфантино. В то же время действующий президент ФИФА опирается на поддержку Катара, Саудовской Аравии, а также конфедераций Африки и Южной Америки.
Японец стал вторым официальным претендентом на пост после бывшего защитника "Тоттенхема" Рамона Веги. Для окончательного попадания в избирательный бюллетень каждому кандидату необходимо заручиться поддержкой как минимум пяти из 211 национальных ассоциаций – членов ФИФА.
Срок подачи заявок истекает 18 ноября 2026 года. Выборы президента ФИФА пройдут 18 марта 2027 года в Рабате (Марокко).
Раньше мы писали, что Инфантино получил ультиматум от европейских топ-лиг.