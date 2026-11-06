УЄФА знайшов амбітного суперника для Інфантіно: хто кине виклик президенту ФІФА

Неєвропейський кандидат від УЄФА

Європейський футбольний союз протягом кількох місяців шукала конкурента для Джанні Інфантіно, який очолює організацію з лютого 2016 року та претендує на свій четвертий термін.

В УЄФА дійшли висновку, що саме кандидат не з Європи матиме більше шансів залучити голоси, оскільки в багатьох регіонах існує невдоволення домінуванням європейського футболу.

Колишній гравець збірної Японії та член Ради ФІФА Кодзо Тасіма має чимало союзників у Європі і минулого місяця проводив переговори з представниками УЄФА під час конгресу Азійської конфедерації футболу (АФК) у Токіо.

"Для мене важливо донести до футбольного світу чесність, надійність і високі моральні стандарти, які японський футбол розвивав і зберігав протягом багатьох років. Я вирішив балотуватися на посаду президента ФІФА, щоб представити ці цінності світу та зробити внесок у краще майбутнє футболу", – заявив Тасіма виданню Sports Nippon.

Тасіма та розкол у Азії

Висунення Тасіми може суттєво розколоти голоси всередині Азійської футбольної конфедерації, очільник якої Шейх Салман бін Ібрагім аль-Халіфа публічно підтримав Інфантіно. Водночас чинний президент ФІФА спирається на підтримку Катару, Саудівської Аравії, а також конфедерацій Африки та Південної Америки.

Японець став другим офіційним претендентом на посаду після колишнього захисника "Тоттенгема" Рамона Веги. Для остательного потрапляння до бюлетеня кожному кандидату необхідно зібрати підтримку щонайменше п'яти з 211 національних асоціацій-членів ФІФА.

Дедлайн подачі заявок стікає 18 листопада 2026 року. Вибори президента ФІФА пройдуть 18 березня 2027 року у Рабаті (Марокко).