Таблица коэффициентов УЕФА: как поражение "Шахтера" повлияло на позицию Украины

Влияние поражения "Шахтера" на рейтинг Украины

В пятилетней таблице коэффициентов УЕФА Украина продолжает удерживать 23-ю строчку с показателем 24,837 балла. Донецкий "Шахтер", который остается единственной украинской командой на европейской арене, потерпел минимальное поражение от миланского "Интера" (0:1) в Лиге чемпионов.

Поскольку украинский клуб не набрал очков, отставание от 22-й позиции, которую занимает Румыния (25,625 балла), увеличилось после победы "Университати" (Крайова). В то же время наши ближайшие преследователи – Азербайджан (24,187) и Израиль (24,125) – также завершили неделю без набранных очков, что позволило Украине сохранить за собой 23-е место.

Финиш на позиции не ниже 23-й по итогам цикла 2027 года позволит чемпиону Украины сезона-2027/28 начать квалификацию Лиги чемпионов сезона-2028/29 со второго раунда, а не с первого.

Ситуация в топ-10 и другие изменения в Европе

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Таблицу уверенно возглавляет Англия с показателем более 100 баллов (106,463), сохранив максимальное представительство из девяти клубов. В тройке лидеров также остаются Италия и Испания.

Среди других перемещений в таблице: Чехия опередила Польшу и поднялась на 11-ю строчку, Австрия обошла Венгрию (17-е и 18-е места), а Швеция опередила Шотландию (20-е и 21-е места).