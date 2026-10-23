Таблиця коефіцієнтів УЄФА: як поразка "Шахтаря" вплинула на позицію України

Вплив поразки "Шахтаря" на рейтинг України

У п'ятирічній таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна продовжує утримувати 23-тю сходинку з доробком у 24.837 бала. Донецький "Шахтар", який залишається єдиною українською командою на євроаренах, зазнав мінімальної поразки від міланського "Інтера" (0:1) у Лізі чемпіонів.

Оскільки український клуб не здобув балів, відставання від 22-ї позиції, яку посідає Румунія (25.625 бала), зросло після перемоги "Університаті" (Крайова). Водночас наші найближчі переслідувачі – Азербайджан (24.187) та Ізраїль (24.125) – також завершили тиждень без набраних очок, що дозволило Україні зберегти за собою 23-тє місце.

Фініш на позиції не нижче 23-ї за підсумками циклу 2027 року дасть змогу чемпіону України сезону-2027/28 стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів-2028/29 з другого раунду, а не з першого.

Ситуація в топ-10 та інші зміни в Європі

У першій десятці рейтингу зміни не відбулися. Таблицю впевнено очолює Англія з доробком понад 100 балів (106.463), зберігши максимальне представництво із дев'яти клубів. У трійці лідерів також залишаються Італія та Іспанія.

Серед інших переміщень у таблиці: Чехія випередила Польщу та піднялася на 11-ту сходинку, Австрія обійшла Угорщину (17-те та 18-те місця), а Швеція обігнала Шотландію (20-те та 21-ше місця).