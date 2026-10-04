Стычка с венграми и кадровые проблемы: Мальдера ответил на вопросы перед матчем

Схватку с венграми оставили в прошлом

Мальдер подчеркнул, что в сборной Украины не считают события предыдущей встречи дополнительной мотивацией перед новым матчем.

"Нет, то, что произошло в конце игры, – часть футбола. Как только финальный свисток раздался, все закончилось. Мы очень уважаем венгров, народ, нам было приятно играть на их стадионе. Некоторые вещи, которые там случились, так бывает, и это заканчивается после финального свистка", – заявил Мальдера.

Цыганков также отметил, что команда не зацикливается на конфликте и готовится к новому поединку с прежним настроением.

"Это часть футбола, каждая игра разная. Мы готовимся с таким же энтузиазмом и с верой в то, что мы завтра сможем победить и порадовать наших болельщиков", – сказал Цыганков.

Кадровые проблемы сборной Украины

Отдельно Мальдера рассказал о состоянии футболистов, не тренировавшихся накануне встречи.

"Михайличенко, вероятно, не сможет сыграть. У него была простуда в течение последних дней. Зубков - у него боль в спине, завтра будем утром решать, сможет ли он сыграть. У Шапаренко проблемы с ногой", - рассказал Мальдера.