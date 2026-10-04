Сутичка з угорцями та кадрові проблеми: Мальдера відповів на питання перед матчем

Сутичку з угорцями залишили в минулому

Мальдера наголосив, що в збірній України не вважають події попередньої зустрічі додатковою мотивацією перед новим матчем.

"Ні, те, що сталося в кінці гри, – частина футболу. Як тільки фінальний свисток пролунав, все закінчилося. Ми дуже поважаємо угорців, народ, нам було приємно грати на їх стадіоні. Деякі речі, які там трапилися, так буває, і це закінчується після фінального свистка", – заявив Мальдера.

Циганков також зазначив, що команда не зациклюється на конфлікті та готується до нового поєдинку з колишнім настроєм.

"Це частина футболу, кожна гра різна. Ми готуємось з таким же запалом і з вірою в те, що ми завтра зможемо перемогти і порадувати наших вболівальників", – сказав Циганков.

Кадрові проблеми збірної України

Окремо Мальдера розповів про стан футболістів, які не тренувались напередодні зустрічі.

"Михайліченко, ймовірно, не зможе зіграти. У нього була застуда протягом останніх днів. Зубков – у нього біль у спині, завтра зранку вирішуватимемо, чи він зможе зіграти. Шапаренко має проблеми з ногою", – розповів Мальдера.