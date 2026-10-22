Яркая ничья "Баварии" и "Арсенала", ЛАСК победил "Спортинг": обзор матчей 3-го тура ЛЧ
В основном этапе Лиги чемпионов 21 октября отыграли 9 матчей основного этапа. Центральным противостоянием стала встреча "Баварии" и "Арсенала", которая завершилась вничью (2:2), а вот "Реал" перед Эль-Классико с "Барселоной" легко разобрался с РБ "Лейпциг".
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
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Самым результативным противостоянием стала встреча "Лилля" и "Галатасарая", в которой турецкий клуб одержал выездную победу со счетом 4:2.
"Галатасарай" дважды уступал за ходом встречи, но сумел переломить ее течение. Юнус Акгюн открыл счет, однако Сориба Диауне оформил дубль и вывел французов вперед. Впрочем, в этом матче решающее слово сказал Виктор Осимген, приобщившийся к итоговому успеху стамбульского клуба.
В центральном матче вечера "Бавария" и "Арсенал" не определили сильнее - 2:2. Интересно, что Гарри Кейн не забыл прошлого таланта в составе "Тотенгема" и снова забил в ворота "Арсенала". Однако его нынешней команде желаемого результата это не принесло.
Еще одну уверенную победу одержал мадридский "Реал", разгромивший "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. Нули на табло держались до конца первого тайма, когда Бернарду Силву открыл счет. В начале второго тайма Арда Гюллер удвоил преимущество мадридского клуба, а на 83-й минуте Килиан Мбаппе довел счет до разгромного. "Лейпциг" предпринял попытку отыграться, но "галактикос" довели дело до победы.
Английский "Астон Вилла" на своем поле победил норвежский "Викинг" - 3:1. Бельгийский "Брюгге" разобрался с французским "Лансом" - 3:0, а испанский "Бетис" одолел "Фейеноорд" с минимальным счетом 1:0.
Неожиданностью завершился матч в Лиссабоне, где австрийский ЛАСК победил "Спортинг" - 3:2.
Результаты матчей Лиги чемпионов 21 октября
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"Лилль" — "Галатасарай" – 2:4
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"Астон Вилла" – "Викинг" – 3:1
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"Брюгге" – "Ланс" – 3:0
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"Бавария" – "Арсенал" – 2:2
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"Реал" – "РБ Лейпциг" – 4:1
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"Бетис" – "Фейеноорд" – 1:0
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"Спортинг" – ЛАСК – 2:3
Напомним, ранее в этот день итальянский "Комо" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1.
А вот донецкий "Шахтер" потерпел поражение от "Интера" (0:1). Команда Арды Турана обладала численным преимуществом, но не смогла взять очки.