Яркая ничья "Баварии" и "Арсенала", ЛАСК победил "Спортинг": обзор матчей 3-го тура ЛЧ

Все матчи Лиги чемпионов 21 октября

Самым результативным противостоянием стала встреча "Лилля" и "Галатасарая", в которой турецкий клуб одержал выездную победу со счетом 4:2.

"Галатасарай" дважды уступал за ходом встречи, но сумел переломить ее течение. Юнус Акгюн открыл счет, однако Сориба Диауне оформил дубль и вывел французов вперед. Впрочем, в этом матче решающее слово сказал Виктор Осимген, приобщившийся к итоговому успеху стамбульского клуба.

В центральном матче вечера "Бавария" и "Арсенал" не определили сильнее - 2:2. Интересно, что Гарри Кейн не забыл прошлого таланта в составе "Тотенгема" и снова забил в ворота "Арсенала". Однако его нынешней команде желаемого результата это не принесло.

Еще одну уверенную победу одержал мадридский "Реал", разгромивший "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. Нули на табло держались до конца первого тайма, когда Бернарду Силву открыл счет. В начале второго тайма Арда Гюллер удвоил преимущество мадридского клуба, а на 83-й минуте Килиан Мбаппе довел счет до разгромного. "Лейпциг" предпринял попытку отыграться, но "галактикос" довели дело до победы.

Английский "Астон Вилла" на своем поле победил норвежский "Викинг" - 3:1. Бельгийский "Брюгге" разобрался с французским "Лансом" - 3:0, а испанский "Бетис" одолел "Фейеноорд" с минимальным счетом 1:0.

Неожиданностью завершился матч в Лиссабоне, где австрийский ЛАСК победил "Спортинг" - 3:2.

Результаты матчей Лиги чемпионов 21 октября