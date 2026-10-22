Яскрава нічия "Баварії" та "Арсенала", ЛАСК переміг "Спортінг": огляд матчів 3-го туру ЛЧ

Всі матчі Ліги чемпіонів 21 жовтня

Найрезультативнішим протистоянням стала зустріч "Лілля" та «Галатасарая», в якій турецький клуб здобув виїзну перемогу з рахунком 4:2.

"Галатасарай" двічі поступався за ходом зустрічі, але зумів переломити її перебіг. Юнус Акгюн відкрив рахунок, проте Соріба Діауне оформив дубль і вивів французів уперед. Утім, у цьому матчі вирішальне слово сказав Віктор Осімген, який долучився до підсумкового успіху стамбульського клубу.

У центральному матчі вечора "Баварія" та "Арсенал" не визначили сильнішого – 2:2. Цікаво, що Гаррі Кейн не забув минулого хисту у складі "Тотенгему" і знову забив у ворота "Арсеналу". Однак його теперішній команді бажаного результату це не принесло.

Ще одну впевнену перемогу здобув мадридський "Реал", який розгромив "РБ Лейпциг" із рахунком 4:1. Нулі на табло трималися до кінця першого тайму, коли Бернарду Сілва відкрив рахунок. На початку другого тайму Арда Гюлер подвоїв перевагу мадридського клубу, а на 83-й хвилині Кіліан Мбаппе довів рахунок до розгромного. "Лейпциг" здійснив спробу відігратися, але "галактікос" довели справу до перемоги.

Англійська "Астон Вілла" на своєму полі перемогла норвезький "Вікінг" – 3:1. Бельгійський "Брюгге" розібрався з французьким "Лансом" – 3:0, а іспанський "Бетіс" здолав "Феєнорд" із мінімальним рахунком 1:0.

Несподіванкою завершився матч у Лісабоні, де австрійський ЛАСК переміг "Спортінг" – 3:2.

Результати матчів Ліги чемпіонів 21 жовтня