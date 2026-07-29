Скандальные голы, триумфы и фейлы: все дуэли Украины и Дании в еврокубках

Доминирование в Лиге чемпионов и скандал в Дании

Самым успешным турниром для Украины в противостояниях с датчанами является Лига чемпионов (вместе с Кубком чемпионов). Здесь украинские клубы одержали четыре победы, дважды разошлись миром и так же дважды потерпели поражение.

Историю дуэлей открыло киевское "Динамо" еще в сезоне-1991/92. Первым датским клубом, который противостоял украинцам, стал "Брондбю". Тогда на групповом этапе 1/2 финала столичный гранд сыграл вничью в Киеве (1:1, гол на счету Саленко) и уступил 0:1 в Дании.

Позже "бело-синие" успешно проходили "Брондбю" в сезоне-1997/98 в 3-м квалификационном раунде. Тогда команды обменялись гостевыми победами (2:4 и 0:1), но сильнее были динамовцы. Голы за киевлян забивали Гусин, Шевченко, Ребров и Головко.

Еще одним соперником киевлян из Дании был "Ольборг". Матчи 3-го квалификационного раунда в сезоне-1999/00 закончились в пользу "Динамо" (1:2 и 2:2). Голы киевлян забивали Ребров, Гусин и дважды Шацких.

Самую громкую страницу в истории противостояний Украины и Дании в еврокубках написали "Шахтер" и "Норшеллан" в сезоне-2012/13. Тогда на групповом этапе ЛЧ дончане дважды победили. Но если домашняя победа (2:0) с дублем Мхитаряна не стала чем-то необычным, то гостевой разгром (2:5) запомнился. Ведь кроме дубля Виллиана хет-трик тогда оформил Луис Адриано, забив один из голов с нарушением Fair Play. Форвард перехватил мяч, который возвращался сопернику после остановки игры.

Единственной неудачей в ЛЧ для украинских команд стал вылет "Днепра" от "Копенгагена" в сезоне-2014/15. Тогда днепряне голов не забивали, а вот датчане отличились дважды дома (0:0 и 2:0) и выбили "Днепр" в Лигу Европы.

Упорная борьба в Лиге Европы и Кубке Интертото

В Лиге Европы датские клубы оказались значительно более сложными соперниками - на счету украинцев только 1 победа при 5 ничьих и 2 поражениях. Здесь "Динамо" обменивалось победами с "Ольборгом" и играло вничью с "Копенгагеном", а полтавская "Ворскла" заработала один балл в группе с тем же "Копенгагеном".

Сезон-2011/12 (Групповой этап)

"Копенгаген" - "Ворскла" (Полтава) - 1:0

"Ворскла" (Полтава) - "Копенгаген" - 1:1 (Автогол Н'Дое)

Сезон-2014/15 (Групповой этап)

"Ольборг" - "Динамо" (Киев) - 3:0

"Динамо" (Киев) - "Ольборг" - 2:0 (Вида, Гусев)

Сезон-2019/20 (Групповой этап)

"Динамо" (Киев) - "Копенгаген" - 1:1 (Шабанов)

"Копенгаген" - "Динамо" (Киев) - 1:1 (Вербич)

"Ворскла" имеет более успешный опыт в Кубке Интертото. В 1998-м году полтавчане одолели "Копенгаген" благодаря правилу выездного гола (2:2, 1:1). Голы тогда забивали Мелащенко, Богатырь и Мусолитин.

Новый турнир, новое противостояние

"Полесье" открыло новую страницу противостояний с датскими клубами. Первый матч против "Копенгагена" во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций закончился со счетом 3:3.

А уже в среду, 29 июля, решится, будет ли баланс житомирцев в играх с датчанами положительным, или все же возьмет верх "Копенгаген".

Общая статистика

В противостояниях с датскими клубами приняли участие пять украинских клубов. Самым популярным соперником был именно "Копенгаген" - против них играли четыре украинских клуба из пяти. Баланс в этих противостояниях на стороне датчан - 2 победы, 6 ничьих и 0 поражений (9 забитых голов и 6 пропущенных).

А вот так выглядит общая статистика встреч для украинских команд: