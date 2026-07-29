Скандальні голи, тріумфи і фейли: всі дуелі України та Данії у єврокубках

Домінування в Лізі чемпіонів та скандал у Данії

Найуспішнішим турніром для України у протистояннях із данцями є Ліга чемпіонів (разом із Кубком чемпіонів). Тут українські клуби здобули чотири перемоги, двічі розійшлися миром і так само двічі зазнали поразок.

Історію дуелей відкрило київське "Динамо" ще у сезоні-1991/92. Першим данським клубом, який протистояв українцям, став "Брондбю". Тоді на груповому етапі 1/2 фіналу столичний гранд зіграв внічию в Києві (1:1, гол на рахунку Саленка) та поступився 0:1 в Данії.

Пізніше "біло-сині" успішно проходили "Брондбю" в сезоні-1997/98 в 3-му кваліфікаційному раунді. Тоді команди обмінялись гостьовими перемогами (2:4 та 0:1), але сильнішими були саме динамівці. Голи за киян забивали Гусін, Шевченко, Ребров та Головко.

Ще одним суперником киян з Данії був "Ольборг". Матчі 3-го кваліфікаційного раунду в сезоні-1999/00 закінчились на користь "Динамо" (1:2 та 2:2). Голи аз киян забивали Ребров, Гусін та двічі Шацьких.

Найгучнішу сторінку в історії протистоянь України та Данії в єврокубках написали "Шахтар" та "Норшеллан" в сезоні-2012/13. Тоді на груповому етапі ЛЧ донеччани двічі перемогли. Але якщо домашня перемога (2:0) із дублем Мхітаряна не стала чимось незвичним, то гостьовий розгром (2:5) запам'ятався. Адже крім дубля Вілліана хет-трик тоді оформив Луїс Адріано, забивши один з голів із порушенням Fair Play. Форвард перехопив м'яч, що повертався супернику після зупинки гри.

Єдиною невдачею в ЛЧ для українських команд став виліт "Дніпра" від "Копенгагена" в сезоні-2014/15. Тоді дніпряни голів не забивали, а от данці відзначились двічі вдома (0:0 та 2:0) і вибили "Дніпро" до Ліги Європи.

Вперта боротьба в Лізі Європи та Кубку Інтертото

У Лізі Європи данські клуби виявилися значно складнішими суперниками - на рахунку українців лише 1 перемога при 5 нічиїх та 2 поразках. Тут "Динамо" обмінювалося перемогами з "Ольборгом" та грало внічию з "Копенгагеном", а полтавська "Ворскла" здобула один бал у групі з тим таки "Копенгагеном".

Сезон-2011/12 (Груповий етап)

"Копенгаген" - "Ворскла" (Полтава) - 1:0

"Ворскла" (Полтава) - "Копенгаген" - 1:1 (Автогол Н'Доє)

Сезон-2014/15 (Груповий етап)

"Ольборг" - "Динамо" (Київ) - 3:0

"Динамо" (Київ) - "Ольборг" - 2:0 (Віда, Гусєв)

Сезон-2019/20 (Груповий етап)

"Динамо" (Київ) - "Копенгаген" - 1:1 (Шабанов)

"Копенгаген" - "Динамо" (Київ) - 1:1 (Вербич)

Натомість "Ворскла" має більш успішний досвід у Кубку Інтертото. В 1998-му році полтавці здолали "Копенгаген" завдяки правилу виїзного гола (2:2, 1:1). Голи тоді забивали Мелащенко, Богатир та Мусолітін.

Новий турнір, нове протистояння

"Полісся" відкрило нову сторінку протистоянь із данськими клубами. Перший матч проти "Копенгагена" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій закінчився з рахунком 3:3.

А вже в середу, 29 липня, вирішиться, чи буде баланс житомирців в іграх з данцями позитивним, чи гору візьме "Копенгаген".

Загальна статистика

Загалом в протистояннях з данськими клубами взяли участь п'ять українських клубів. Найпопулярнішим суперником був саме "Копенгаген" - проти них грали чотири українських клуби з п'яти. Баланс в цих протистояннях на боці данців - 2 перемоги, 6 нічиїх та 0 поразок (9 забитих голів та 6 пропущених).

А ось так виглядає загальна статистика зустрічей для українських команд: