Еще один матч перенесли из-за воздушной тревоги: третий сорванный поединок УПЛ

Почему перенесли матч

Поединок должен был состояться на стадионе "Колос" в Ковалевке, однако из-за длительной воздушной тревоги команды так и не смогли начать встречу.

Учитывая ситуацию с безопасностью официальные лица матча приняли решение о его переносе на другой день.

Новую дату и время начала поединка определит Дирекция Украинской Премьер-лиги. В настоящее время обновленное расписание встречи не объявлено.

Третий сорванный матч УПЛ

Поединок "Колос" – "Полесье" стал уже третьим матчем чемпионата Украины, проведению которого помешали длительные воздушные тревоги.

Ранее была перенесена встреча между черкасским ЛНЗ и "Харьковом" , которая должна была состояться 1 ноября. Воздушная тревога в Черкасской области на тот момент длилась более 26 часов.

Также из-за угрозы воздушной атаки не удалось завершить матч "Левый Берег" - "Буковина".

Этот поединок начался еще 31 октября, однако после первого тайма был приостановлен. Команды должны были продолжить встречу 1 ноября, однако из-за длительной воздушной тревоги доигрывания также пришлось отложить.

Таким образом, три поединка 11-го тура УПЛ не удалось провести по начальному расписанию. Два из них не начались, а один был прерван после первого тайма.